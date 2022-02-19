«Сначала они не замечают тебя, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь». Траньков после серебра Тарасовой и Морозова на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался об итогах соревнований в парном катании на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро. Траньков является одним из тренеров дуэта.

«Сначала они не замечают тебя, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь», – написал Траньков в инстаграме, прикрепив к посту фото с серебряной медалью Игр.

🥈🥉 Олимпиада-2022. Фигурное катание. Тарасова и Морозов – 2-е, Мишина и Галлямов – 3-и, победили Суй и Хань