Валентина Родионенко: «Очень хочется верить, что тренерскому штабу хватит ума, чтобы сохранить Валиеву»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о ситуации фигуристки .

— Как думаете, исходя из вашего опыта, Валиева сможет переломить ситуацию и вернуться в следующем олимпийском цикле?

— Очень этого хотелось бы. Но не забывайте, что Камила — 15-летняя девочка, у которой сейчас начинается пубертат. Это оформление тела будет сильное. И сейчас очень, очень многое будет зависеть от тренеров, которые будут с ней работать. Мы обязаны, повторю, обязаны ее сохранить!

Валиева — явление в фигурном катании. Конечно, она будет меняться, будут меняться ее параметры, будет вес другой. Трудно тут говорить. Но девочку обязаны сохранить!

За всю мою долгую жизнь в спорте в одиночном фигурном катании просто никогда не было таких девочек. Не было! Очень хочется верить, что тренерскому штабу хватит ума, чтобы эту девочку сохранить.

Но как она поведет себя, как скажется ее психологическое состояние. Здесь должны будут многие подключиться. Даже взрослому человеку эту историю пережить тяжело, а девочке…

Вы представьте, какая громада на нее обрушилась там: и , и WADA, и этот суд. И на фоне этого давления она должна была выходить на лед. Обязанность всей нашей страны — сохранить эту девочку, — сказала Родионенко.

Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге