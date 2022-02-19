Ягудин – Трусовой, Валиевой и Щербаковой: «Будьте в спорте долго, будьте с Тутберидзе до конца карьеры. Золотая медаль одна, а вас трое»

Олимпийский чемпион подвел итоги женских соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

«Тяжелые сутки. Лично мне понадобились 24 часа, чтобы переварить все то, что вчера произошло. Олимпиада-2002, где мы с Плющенко боролись за золото, 2018 год – заруба Медведевой и Загитовой – это все уже не кажется такой драмой, как то, что произошло вчера в Пекине.

Признаюсь, я ни за кого не болел отдельно. Я переживаю за каждого, кто выступают за мою Родину. И всех трех девочек люблю одинаково.

Восхищаюсь Трусовой, которая в произволке сделала то, что, скорее всего, не повторит никто из девочек долгие годы, а может, и никогда.

Восхищаюсь Валиевой, которая поцелована Вселенной, и находится на другом, каком-то внеземном уровне. Обсуждать лишний раз, что вчера с ней произошло, не хочу. Кажется, друзья, мы переборщили с этими обсуждениями и вниманием к самой талантливой фигуристке в истории.

И, конечно, я восхищаюсь Щербаковой, у которой случилась драма с коньками за несколько дней до старта Игр. Обыватель никогда не поймет эту проблему, но сломанные коньки перед соревнованиями – это катастрофа для фигуриста. И то, что она выступала в необкатанных коньках и стала олимпийской чемпионкой, говорит о том, что она выдающийся спортсмен с железными нервами.

Девочки, живите долго. Будьте в спорте долго. Будьте с Этери Георгиевной до конца карьеры. Золотая медаль одна. А вас трое.

Конечно, я отдельно хотел сказать, что восхищаюсь Этери Георгиевной и ее командой в лице и . Тутберидзе – феноменальный тренер.

Этери Георгиевна не очень любит много говорить, и я тоже не буду. Я просто хотел бы отправить любого, кто считает, что Тутберидзе что-то делает не так, на страницу ее Wikipedia посчитать, сколько медалей стране принесла Этери Георгиевна», – написал Ягудин.