Ирина Роднина: «Сегодняшняя короткая Тарасовой и Морозова – лучший прокат за последние годы. Две другие наши пары показали немного сдержанное катание»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала результаты короткой программы пар на Олимпиаде в Пекине.

Лидирует китайская пара Вэньцзинь Суй – Цун Хань, россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов – 2-е, Анастасия Мишина и Александр Галлямов – 3-и, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский 4-е. 

«Прокат Тарасовой и Морозова? Мне эта пара очень давно нравится. У них, к сожалению, не сложилось в 2018 году. Вдруг на них оказалось какое-то давление, что они стали первым номером нашей сборной.

Спустя четыре года поиска и борьбы... Сегодняшняя короткая программа – лучший прокат за все последние годы. Да и программа очень хорошая. Хотя у них всегда программы сильные. Сегодня все сложилось.

Хочется им пожелать такого же и на произвольную программу: сохранить настрой, контроль за выполнением элементов и успешного катания.

Две другие наши пары из Санкт-Петербурга, как мне кажется, показали немножечко сдержанное катание. Оно и понятно – дебют на Олимпийских играх. Хотя уже и выступали в командных соревнованиях на больших турнирах, но все равно Олимпиада требует больше знаний и опыта», – сказала Роднина.

Мишина и Галлямов только 3-и после короткой, а у китайцев мировой рекорд. Реально ли России вырвать золото в гостях?

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