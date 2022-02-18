Ирина Роднина: «Сегодняшняя короткая Тарасовой и Морозова – лучший прокат за последние годы. Две другие наши пары показали немного сдержанное катание»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала результаты короткой программы пар на Олимпиаде в Пекине.

Лидирует китайская пара – Цун Хань, россияне и Владимир Морозов – 2-е, и Александр Галлямов – 3-и, и Дмитрий Козловский 4-е.

«Прокат Тарасовой и Морозова? Мне эта пара очень давно нравится. У них, к сожалению, не сложилось в 2018 году. Вдруг на них оказалось какое-то давление, что они стали первым номером нашей сборной.

Спустя четыре года поиска и борьбы... Сегодняшняя короткая программа – лучший прокат за все последние годы. Да и программа очень хорошая. Хотя у них всегда программы сильные. Сегодня все сложилось.

Хочется им пожелать такого же и на произвольную программу: сохранить настрой, контроль за выполнением элементов и успешного катания.

Две другие наши пары из Санкт-Петербурга, как мне кажется, показали немножечко сдержанное катание. Оно и понятно – дебют на Олимпийских играх. Хотя уже и выступали в командных соревнованиях на больших турнирах, но все равно требует больше знаний и опыта», – сказала Роднина.

Мишина и Галлямов только 3-и после короткой, а у китайцев мировой рекорд. Реально ли России вырвать золото в гостях?