Анна Щербакова: «После неудачной тренировки бывает выплеск эмоций. Но никогда всерьез не задумывалась о том, чтобы оставить фигурное катание»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женском одиночном катании рассказала, что мотивирует ее продолжать заниматься фигурным катанием.

– У тебя есть невыигранный чемпионат Европы, финал Гран-при, который отменился в этом году. Это может быть стимулом, когда у тебя уже есть самая главная победа?

– Честно говоря, я бы не сказала, что для меня стимулом являются медали, которых у меня еще нет. Наверное, я и до этого не каталась ради какой-то определенной медали.

Я катаюсь, потому что мне нравится сам процесс и больше даже выступление на соревнованиях – в плане поддержки зрителей, в плане эмоций. И, как мне кажется, самый ценный момент для спортсмена – то, что я испытала после произвольной программы, те секунды.

Не в кисс-энд-крае или в момент объявления оценок, а когда ты заканчиваешь произвольную программу и чувствуешь, что сейчас на льду ты сделал максимум своих возможностей.

Мне кажется, именно ради этого момента я работаю. И пока я буду чувствовать в себе силы, что я могу и хочу это еще показывать, чувствовать эту поддержку от зрителей, адреналин – мне кажется, ради этого я катаюсь.

– Был ли у тебя момент, когда ты, как Саша Трусова, орала, что «ненавижу спорт», «никогда больше» и вообще все? Я просто не очень представляю тебя в таком состоянии. Бываешь?

– На самом деле я тоже очень эмоциональный человек. И на тех же тренировках всегда очень сильно меняется настроение. После каждой неудачной попытки могу расстроиться. После неудачной тренировки, приходя домой, у меня тоже часто бывает выплеск эмоций.

Бывает череда неудачных тренировок, все время держишь все в себе, в какой-то момент все равно выплескиваются эти эмоции. Но, мне кажется, я никогда всерьез не задумывалась о том, чтобы оставить фигурное катание.

Если какие-то мимолетные мысли... Я никогда не рассматривала всерьез возможность действительно закончить или оставить это дело.

Но, конечно, какие-то тяжелые моменты эмоциональные бывают. В этот момент поддерживают родители, чаще всего они могут выслушать мои эмоциональные всплески, – сказала Щербакова в эфире Первого канала.

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