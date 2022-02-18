Татьяна Покровская: «Тутберидзе своим фигуристкам как мать. Зачем критиковать человека, который готовил их к стартам, переживал с ними?»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская выразила поддержку тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал тренерский штаб Тутберидзе. Бах отметил, что штаб с равнодушием отнесся к Камиле Валиевой после проката произвольной программы на Олимпиаде, а также напомнил, что в отношении ближайшего окружения фигуристки продолжается расследование по делу о допинге.
«Как можно тренера вообще критиковать? Это все равно что лезть в семью и начинать копаться, что там у них происходит.
Тутберидзе своим фигуристкам как мать. Зачем критиковать человека, который готовил их к стартам, переживал с ними? Это, как всегда, обычный накат на тренера, он не так посмотрел или что-то не то сказал, так нельзя.
Тутберидзе – умный хороший тренер, и я считаю, что они должны сами разобраться в том, что у них там происходит. Так нельзя, почему всегда тренер виноват?
Наверное, есть какие-то причины на это. Люди все разные, я в этом вопросе за тренера, за Тутберидзе», – сказала Покровская.
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