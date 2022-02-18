Татьяна Покровская: «Тутберидзе своим фигуристкам как мать. Зачем критиковать человека, который готовил их к стартам, переживал с ними?»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская выразила поддержку тренеру по фигурному катанию .

Ранее глава Международного олимпийского комитета ( ) Томас Бах раскритиковал тренерский штаб Тутберидзе. Бах отметил, что штаб с равнодушием отнесся к Камиле Валиевой после проката произвольной программы на , а также напомнил, что в отношении ближайшего окружения фигуристки продолжается расследование по делу о допинге.

«Как можно тренера вообще критиковать? Это все равно что лезть в семью и начинать копаться, что там у них происходит.

Тутберидзе своим фигуристкам как мать. Зачем критиковать человека, который готовил их к стартам, переживал с ними? Это, как всегда, обычный накат на тренера, он не так посмотрел или что-то не то сказал, так нельзя.

Тутберидзе – умный хороший тренер, и я считаю, что они должны сами разобраться в том, что у них там происходит. Так нельзя, почему всегда тренер виноват?

Наверное, есть какие-то причины на это. Люди все разные, я в этом вопросе за тренера, за Тутберидзе», – сказала Покровская.

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