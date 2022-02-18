Тарасова о словах Баха про окружение Валиевой: «Подлецы и мерзавцы в этом МОК сидят. Пусть сначала на себя посмотрят»

Теги Татьяна Тарасова сборная России МОК Томас Бах Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева контент Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о российской фигуристке Камиле Валиевой.

Ранее Бах отметил, что штаб Этери Тутберидзе с равнодушием отнесся к спортсменке после проката произвольной программы на Олимпиаде. Также он напомнил, что в отношении ближайшего окружения фигуристки продолжается расследование по делу о допинге.

«Подлецы и мерзавцы в этом МОК сидят. Пусть сначала на себя посмотрят, а не на поведение окружения наших спортсменов», – сказала Тарасова. 

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