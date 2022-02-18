Тарасова о словах Баха про окружение Валиевой: «Подлецы и мерзавцы в этом МОК сидят. Пусть сначала на себя посмотрят»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о российской фигуристке Камиле Валиевой.
Ранее Бах отметил, что штаб Этери Тутберидзе с равнодушием отнесся к спортсменке после проката произвольной программы на Олимпиаде. Также он напомнил, что в отношении ближайшего окружения фигуристки продолжается расследование по делу о допинге.
«Подлецы и мерзавцы в этом МОК сидят. Пусть сначала на себя посмотрят, а не на поведение окружения наших спортсменов», – сказала Тарасова.
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