Татьяна Тарасова: «Трусова хотела пять четверных прыжков, она их сделала. Она должна быть довольна»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о результате фигуристки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.

Накануне Трусова выполнила в произвольной программе пять четверных прыжков и завоевала серебро Игр. После проката она эмоционально отреагировала на итоги турнира.

«Надо рядом быть с Сашей, чтобы ее поддержать. Рот закрыть они, что ли, не могут? Там целая бригада.

Саша хотела пять четверных прыжков, она их сделала. Она должна быть довольна», – сказала Тарасова.

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