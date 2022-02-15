Евгений Плющенко: «По «физике» Трусова сильнее и Чена, и Овечкина, и Роналду. Как только справится с волнением, начнет обыгрывать всех»

Двукратный олимпийский чемпион поделился ожиданиями от выступления российской фигуристки на -2022.

«Что касается Саши Трусовой, то я убежден — на Олимпиаде надо исполнять только те элементы, которые хорошо получаются. А не гнаться за рекордами в лице пяти четверных. Сделай меньше на один или два — но те, которые отработаны. То же самое с тройным акселем. Ну не дается он — так не включай в короткую программу! Зачем надеяться на авось?! На этапах еще можно рискнуть. Но не на Олимпийских играх.

Сейчас Саше нужно не распыляться, а сконцентрироваться на том, что умеет лучше всего. Сделать свою работу четко, качественно. Произвести впечатление на судей именно чистым прокатом.

Саша – невероятно талантливая девочка, а уж с точки зрения «физики» вообще сильнее всех! И Чена, и Овечкина, и Криштиану Роналду! Я же работал с Сашей и видел, сколько она может сделать за тренировку четверных прыжков. Объем просто колоссальный! Никому даже не снилось!

Иногда на тренировках действительно прыгала пять четверных, хотя и нестабильно. А вот на соревнованиях ни разу не удавалось. На мой взгляд, дело исключительно в психологии. То, чего Саше не хватает. Как только научится справляться с волнением в решающий момент, начнет обыгрывать всех.

Тренерам с Сашей непросто, потому что у нее на все собственное мнение. Мне, например, говорила: «Я должна сделать пять четверных — и точка! А какое место займу, уже не имеет значения...» Но так к результатам не приходят. За год, что мы отработали, я не смог достучаться до Саши.

Впрочем, не удалось это и тренерскому штабу во главе с . Я же вижу, что и после ухода из нашей академии Саша упорно долбит в короткой программе тройной аксель и идет в произвольной на пять четверных, хотя они по-прежнему не получаются. В этом смысле пока ничего не изменилось. К сожалению», – отметил Плющенко.