Сотникова – Валиевой: «Ты доказала, что при любых обстоятельствах выйдешь и будешь бороться до конца! Ты герой нашего времени!»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова прокомментировала выступление российских фигуристок на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Я безумно рада за . Два дня подряд человек сделал все, что от нее зависит. Она показала классное катание, хорошие прыжковые элементы. Анна, добро пожаловать в клуб олимпийских чемпионов. Дальше — больше.

Так же я хочу поздравить . Ее прыжки — это космос, взлетает как ракета и прямо в космос. Первая в истории девочка, которая показала такое количество четверных прыжков.

Саша, все впереди, все только начинается, была бы такая возможность, я бы вам всем отдала золотые медали. Но это спорт, надо принимать так, как есть и работать дальше.

Я кайфую от катания и прыжков . Я не знаю, как она пережила все то, что с ней происходило... Мне очень обидно, что на маленькую девочку взвалили такие проблемы... Малышка, ты доказала всем, что при любых обстоятельствах, в любом состоянии ты выйдешь и будешь бороться до конца! Ты герой нашего времени! Держись! Вся страна за тебя и с тобой! Ты в наших сердцах.

Наши золотые девочки. Вы прекрасны, молоды, радуйте нас дальше», — написала Сотникова в инстаграме.