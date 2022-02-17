Роман Костомаров: «У Валиевой все данные и шансы взять свое золото»

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Олимпийский чемпион Роман Костомаров подвел итоги женских соревнований на Олимпийских играх в Пекине. 

Золото выиграла Анна Щербакова, серебро у Александры Трусовой. Камила Валиева заняла четвертое место. 

«Анна Щербакова и Александра Трусова бойцы и молодцы, но у них была не такая трудная ситуация, как у Камилы Валиевой, на которую свалилось сразу все: и лидерство в короткой программе, и все эти разбирательства потом, давление прессы, допинги-шмопинги. Это в 15 лет, конечно, они девчонку сломали морально просто, не дали ей выступить нормально

У нее все данные и шансы и физические, и как она катается, и как она технична, и артистична. У нее есть все шансы взять свое золото.

Думаю, навряд ли при нашей жизни кто-то сделает пять четверных в произвольной программе из девушек. Поэтому поздравляют всю команду Этери Тутберидзе. Браво! Браво! Браво! Но не без доли горечи», — сказал Костомаров. 

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