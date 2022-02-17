Владимир Путин поздравил Анну Щербакову с победой на Олимпийских играх

Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с победой на Олимпийских играх в Пекине.
Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемая Анна Станиславовна! Поздравляю Вас с победой.
Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал. Достойная награда за Ваш труд, упорство и целеустремлённость – звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр.
Особые, самые добрые слова – в адрес Ваших тренеров и наставников и, конечно, подруг по сборной.
Желаю Вам новых достижений и всего наилучшего», – говорится в поздравлении.