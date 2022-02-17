Владимир Путин поздравил Анну Щербакову с победой на Олимпийских играх

Теги сборная России Владимир Путин Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с победой на Олимпийских играх в Пекине. 

Телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

«Уважаемая Анна Станиславовна! Поздравляю Вас с победой.

Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал. Достойная награда за Ваш труд, упорство и целеустремлённость – звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр.

Особые, самые добрые слова – в адрес Ваших тренеров и наставников и, конечно, подруг по сборной.

Желаю Вам новых достижений и всего наилучшего», – говорится в поздравлении. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные