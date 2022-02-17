«Этот Бин Дунь Дунь определенно мой любимый». Анна Щербакова опубликовала фото с маскотом Олимпиады

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова опубликовала фото с маскотом Игр Бин Дунь Дунем.
«Этот Бин Дунь Дунь определенно мой любимый», – написала фигуристка.
Панда Бин Дунь Дунь – звезда Олимпиады. За талисманом многочасовые очереди, а еще он смешно пародирует прыжки фигуристов
Чемпионское счастье Щербаковой: вскинула победно кулак, пританцовывала и посылала сердечки в камеру
«Меня даже тренеры спросили: что-то ты не очень счастливая?» Чемпионская речь Щербаковой – ее мудрости в 17 лет можно только позавидовать