«Этот Бин Дунь Дунь определенно мой любимый». Анна Щербакова опубликовала фото с маскотом Олимпиады

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Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова опубликовала фото с маскотом Игр Бин Дунь Дунем. 

«Этот Бин Дунь Дунь определенно мой любимый», – написала фигуристка. 

Панда Бин Дунь Дунь – звезда Олимпиады. За талисманом многочасовые очереди, а еще он смешно пародирует прыжки фигуристов

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