Олег Матыцин: «У нас достаточно аргументов для того, чтобы пока сохранять действующие возрастные цензы в фигурном катании»

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что возрастной ценз в фигурном катании поднимать не нужно.

Сейчас на взрослых международных соревнованиях можно выступать с 15 лет.

«Это (возрастной ценз) не связано с вопросом защищенности или незащищенности спортсменов, содержанием кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Речь идет о том, чтобы минимизировать риски участия совсем юных спортсменов, тем более что сейчас есть юношеские Олимпийские игры, другие соревнования. Но нам кажется, что сейчас достаточно возможностей в других видах спорта, не только в фигурном катании, для юношей и девушек такого возраста.

Мы будем уважительно относиться к решению международных федераций, но, кажется, у нас достаточно аргументов для того, чтобы пока сохранять возрастные цензы, которые определяет регламент», – сказал Матыцин в эфире ТК «Россия 24».

В фигурном катании готовят революцию, которая ударит по России: подъем возрастного ценза – и больше никаких 15-летних