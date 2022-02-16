Александр Третьяков: «Любой может быть на месте Валиевой, никто не застрахован. Не думаю, что любого другого спортсмена так бы отстаивали»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по скелетону Александр Третьяков поделился мнением о ситуации с положительной допинг-пробой фигуристки .

25 декабря Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно 7 февраля, уже после выступления фигуристки в командном турнире.

«Давила ли ситуация с Валиевой? Мы все переживали, потому что ситуация непонятная. Любой может быть на ее месте, никто не застрахован.

Сколько там ее пробе? Два месяца? Обычно результаты есть через две недели. А тут какие-то ошибки в лаборатории...

Любой может быть на месте Камилы Валиевой. Хорошо, что ее отстояли. Не думаю, что любого другого спортсмена так бы отстаивали. Дисквал – ну и ладно», – сказал Третьяков.

Завтра узнаем, кто сильнее: Валиева, Щербакова или Трусова. Возможно, главный день Олимпиады-2022 – и все не так очевидно