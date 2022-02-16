«Камила, ты просто космос». Роскосмос разместил на информационном табло головного офиса слова в поддержку Валиевой

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Роскосмос выразил поддержку российской фигуристке Камиле Валиевой.

25 декабря Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно 7 февраля, уже после выступления фигуристки в командном турнире. 

Валиева по решению выездной панели CAS была допущена к личным соревнованиям на Олимпиаде, однако Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что ее результат будет засчитан как предварительный. 

«Роскосмос размещает на информационном табло своего головного офиса слова поддержки в адрес российской фигуристки Камилы Валиевой.

Верим в победу! Желаем удачи! Ждем дома!» – говорится в инстаграме Роскосмоса. 

Произвольная программа у женщин на Олимпиаде-2022 пройдет 17 февраля. 

 
 
 
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Публикация от Роскосмос // Roscosmos (@roscosmosofficial)

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