«Камила, ты просто космос». Роскосмос разместил на информационном табло головного офиса слова в поддержку Валиевой

Роскосмос выразил поддержку российской фигуристке Камиле Валиевой.
25 декабря Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно 7 февраля, уже после выступления фигуристки в командном турнире.
Валиева по решению выездной панели CAS была допущена к личным соревнованиям на Олимпиаде, однако Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что ее результат будет засчитан как предварительный.
«Роскосмос размещает на информационном табло своего головного офиса слова поддержки в адрес российской фигуристки Камилы Валиевой.
Верим в победу! Желаем удачи! Ждем дома!» – говорится в инстаграме Роскосмоса.
Произвольная программа у женщин на Олимпиаде-2022 пройдет 17 февраля.
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