Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала о том, как получила еще одну травму руки.
В декабре фигуристка пропустила декабрьский чемпионат России из-за перелома кисти. Сегодня она сообщила о новом повреждении.
«Вышла на лед, начала тренироваться, уже полторы недели прокаталась, начала восстанавливать прыжки, но снова упала.
Сломала левую руку, отломалось основание ладьевидной кости, а это значит – шесть недель в гипсе. Но я продолжаю тренироваться – пальцы свободны, значит, могу завязывать коньки.
Это неприятно, но один-два раза могу потерпеть», – сказала Косторная.