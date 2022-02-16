Духовник сборной России о разговоре с Валиевой: «Всякое отеческое слово может быть важным и нужным. Когда мы одна команда, одна семья, мы воистину непобедимы»

Духовник олимпийской сборной России, протоиерей Андрей Алексеев рассказал об общении с фигуристкой Камилой Валиевой перед ее выступлением в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.
«Я случайно с Камилой пересекся, наверное, по-светски. А в отношении духовной стороны – ну как можно быть в стороне, когда человек в беде?
И здесь всякое взрослое, отеческое слово может быть важным и нужным, полезным и добрым, каждый из нас, находясь в этих испытаниях, совершает свое.
О поддержке друг друга сказано в мудрых традициях каждого народа, о важности плеча тому, кто сегодня нуждается в поддержке, доброго слова, просто присутствия.
Когда мы одна команда, одна семья, мы воистину непобедимы. Потому что здесь есть и дружба, здесь есть любовь», – сказал Алексеев.
На данный момент Валиева лидирует в личных соревнованиях по итогам короткой программы.
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