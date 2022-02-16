Плющенко о Трусовой: «Не понимаю, зачем на Олимпиаде включать в программу элементы, которые не отработаны. В Пекине это было ее решение. К сожалению, опять неверное»

Двукратный олимпийский чемпион высказался о выступлении фигуристки в короткой программе на в Пекине.

Трусова упала в прокате с тройного акселя. После первого дня соревнований она занимает четвертое место.

«Не понимаю, зачем на Олимпиаде включать в программу элементы, которые не отработаны на сто процентов. В Пекине это было именно ее решение. К сожалению, опять неверное.

Да, на тренировках она способна прыгнуть чисто даже три акселя подряд! Причем то в одну сторону, то в другую. Но на соревнованиях — срыв за срывом. Сколько же можно наступать на эти грабли?!

Мне кажется, виной всему предстартовое волнение, с которым Саша никак не может справиться. Я надеялся, что на главном старте сумеет перебороть себя, откатает программу чисто. Увы...

Сразу после проката она заявила журналистам: «Тройной аксель не обсуждается. Я буду делать его всегда!» Приблизительно то же самое слышал от нее во время нашей совместной работы. Еще повторяла: «Пойду в произвольной на пять четверных!» Я спрашивал: «Зачем? Они у тебя не готовы...» — «Нет! Пойду!»

Максимализм спортсмена — это прекрасно. Но он должен быть чем-то подкреплен. Иначе такой подход ни к чему хорошему не приведет.

Она ведь в прошлом году могла легко выиграть чемпионат мира. Но все опять уперлось в тройной аксель! Да, в Москве на тренировках исполняла чисто. Но в Стокгольме в день старта короткой программы из пятнадцати попыток — ни одной удачной!

Естественно, я сказал, что не надо включать его в программу. Однако переубедить не удалось. В итоге Саша ошиблась на этом прыжке и улетела аж на 12-е место», – цитирует Плющенко .

На ЧМ-2021 в Стокгольме Трусова не исполняла в короткой программе тройной аксель. Она ошиблась на каскаде тройной лутц – тройной тулуп.

Трусова упала с суперпрыжка, а Щербакова облегчила программу – и не зря. Чей подход лучше в погоне за Валиевой?