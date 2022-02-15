Людмила Великова: «Валиеву довели до такого состояния, что она не может сделать любимый прыжок. При прокате только слезы наворачиваются»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова оценила выступление россиянок в короткой программе на в Пекине.

заняла первое место, – 2-е, – 4-е.

– Вроде все хорошо откатали, но видите, до какого состояния довели Валиеву, что она не может сделать свой любимый прыжок. При прокате только слезы наворачиваются.

Японка вытеснила Трусову? Александра упала, но это абсолютно нормально, что Сакамото на третьем месте. Она выдала сказочный пролет на аксель.

– Весь пьедестал будет нашим после произвольной программы?

– Если Трусовой не придется делать прыжок в 3,5 оборота, то, может быть, и будет.

– Падение произошло из-за давления общественности на Валиеву?

– Конечно. Девочке 15 лет, и было видно, как она плакала после проката, как это обидно. Просто довели, была совершенно другая обстановка. Ее надо беречь от всей этой ситуации, – сказала Великова.

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