Ренат Лайшев: «Когда зал встал после проката Валиевой, стало понятно – весь мир сопереживает ей! Отрицательная реклама – тоже реклама»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» прокомментировал выступление российских фигуристок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

Камила Валиева заняла первое место, – 2-е, – 4-е.

«Здорово, молодцы наши девочки! Все переживали из-за этой истории, которая вокруг них развернулась. Но это только добавило им популярности. Отрицательная реклама – это тоже реклама. Когда зал встал после проката Валиевой, стало понятно – весь мир сопереживает ей!

Во всей этой ситуации Саша Трусова, и Аня Щербакова – просто героини! Когда-то мы радовались призерам на чемпионате Европы, а теперь нам подавай только первое место на . В произвольной программе – так держать!» – сказал Лайшев.

Прокат Валиевой, который ждали все: долгий разговор с Тутберидзе и слезы на льду