Ренат Лайшев: «Когда зал встал после проката Валиевой, стало понятно – весь мир сопереживает ей! Отрицательная реклама – тоже реклама»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал выступление российских фигуристок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.
Камила Валиева заняла первое место, Анна Щербакова – 2-е, Александра Трусова – 4-е.
«Здорово, молодцы наши девочки! Все переживали из-за этой истории, которая вокруг них развернулась. Но это только добавило им популярности. Отрицательная реклама – это тоже реклама. Когда зал встал после проката Валиевой, стало понятно – весь мир сопереживает ей!
Во всей этой ситуации Саша Трусова, Камила Валиева и Аня Щербакова – просто героини! Когда-то мы радовались призерам на чемпионате Европы, а теперь нам подавай только первое место на Олимпиаде. В произвольной программе – так держать!» – сказал Лайшев.
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