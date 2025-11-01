Министр спорта Красноярского края: «Популярность фигурного катания на высочайшем уровне – все билеты на Гран-при реализованы»

Все билеты на Гран-при России в Красноярске распроданы.

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский сообщил, что все билеты на этап Гран -при России в городе были распроданы.

Этап пройдет 2-3 ноября. Соревнования примет «Кристалл Арена» вместимостью в 3500 зрителей.

– Подготовка к этапу Гран‑при России в Красноярске велась в штатном режиме. Становится уже хорошей традицией, что соревнования по фигурному катанию закрывают спортивный календарный год в нашем городе. С одной стороны, план работ всеми службами отработан годами, с другой, подготовка проходит со всей ответственностью.

В зоне прилета в красноярском аэропорту открыта специальная фотозона в фирменном брендинге этапа Гран‑при России. Она доступна не только для участников соревнований, но и для каждого прилетающего в эти дни в Красноярск. Таким образом люди узнают, какое большое событие произойдет в городе.

– Как обстоят дела с продажей билетов?

– Популярность фигурного катания традиционно остается на высочайшем уровне — все билеты реализованы. Также в эти дни в Красноярске проходят всероссийские соревнования по фигурному катанию среди юниоров. На это мероприятие билеты бесплатные, в каждый из дней турнира, а это четверг и пятница, на арене собиралось около 2000 зрителей. Ждем высокой посещаемости и сегодня, – рассказал Петровский.