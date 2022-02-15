Ирина Винер-Усманова: «Валиева – гениальная девочка в своем виде спорта. В 15 лет она уже историческая личность»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление российских фигуристок в короткой программе на в Пекине.

Камила Валиева заняла первое место, – 2-е, – 4-е.

«Наши девочки выступили не просто блестяще, а блестяще в квадрате! С одной стороны, они испытывали большой стресс, когда пресса и другие начали оказывать на них колоссальное давление за несколько дней до соревнований.

С другой стороны, такие восторженные отзывы наших болельщиков и нашего народа, всех спортсменов, помогли им. Надо отдать должное Камиле, Ане и Саше, они молодцы, смогли преодолеть всё и показать свою работу на высочайшем уровне. Честь и хвала!

– гениальная девочка в своем виде спорта. Она уже историческая личность в свои 15 лет и по своей подготовке, и по своему внешнему виду, и по своим боевым качествам. Хочу поздравить ее и пожелать сохранить свой настрой 17 февраля, когда состоится произвольная программа.

Чтобы помогла энергия наших болельщиков и народа, тех, кто любит и уважает высокий труд и достижения тренеров, спортсменки и всего коллектива, кто старается, чтобы девочка была на высоте, чтобы это было вознаграждено в конце соревнований. И чтобы мы могли сказать, что Россия лучше всех», – сказала Винер-Усманова.