Светлана Журова: «Думаю, что прокат Валиевой – ответ на вопросы многих ее злопыхателей. Она со всем справилась»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила итоги короткой программы фигуристок на Играх в Пекине.

По итогам сегодняшних прокатов лидирует россиянка Камила Валиева.

«Камила, несомненно, продемонстрировала бойцовский характер и стойкость. Я думаю, что ее прокат – это как раз ответ на вопросы многих ее злопыхателей, которые сейчас, увидя это, понимают: у них не получилось. Она со всем справилась», – сказала Журова.

«Конечно, я поздравляю девчонок. Эта сложная психологическая ситуация (с делом о допинге – Sports.ru) сказалась не только на Камиле, но и на Саше (Трусовой) и Ане (Щербаковой), потому что они не могли быть сторонними наблюдателями этого процесса.

Они прекрасно понимали, что происходит. И вы знаете, все равно с человеческой точки зрения не переживать и не сопереживать этой ситуации невозможно. Они все равно понимали, что это касается их страны, медалей. Им нужно было собраться», – отметила Журова.

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