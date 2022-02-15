Илья Авербух: «Из 30 девушек безошибочно откаталась только Аня Щербакова. Она выглядела просто блестяще»

Хореограф Илья Авербух оценил итоги женской короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

Камила Валиева заняла первое место, Анна Щербакова – второе, Каори Сакамото – третье, Александра Трусова – четвертое.

«Хочется поздравить наших девушек. Сегодня все волновались.

Из 30 девушек безошибочно откаталась только Аня Щербакова – при этом мы не увидели каскад лутц-риттбергер, к которому Аня нас приучила. Аня выглядела просто блестяще», – сказал Авербух.

⚡ Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде-2022, Щербакова – 2-я, Сакамото – 3-я, Трусова – 4-я