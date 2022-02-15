Мэрайя Белл: «Конечно, я сочувствую Валиевой, это тяжелая ситуация для всех, а она молода. Согласна, что возраст в фигурном катании надо повысить»

Американская фигуристка высказалась о ситуации с положительным допинг-тестом россиянки

«Мне нечего сказать об этой ситуации, кроме того, что я – за чистый спорт. Мне 25 лет, и я горжусь, как я вела свою карьеру к этому моменту.

Что я считаю справедливым? Справедливо то, что я здесь, и я горжусь своим выступлением. Ни о чем другом не знаю, это не мое дело. Сочувствую своим товарищам по команде, мне кажется, наказывать людей, которые провели Олимпиаду по правилам, неправильно.

Конечно, я сочувствую Камиле. Это тяжелая ситуация для всех, а она молода. Полностью согласна, что возраст в фигурном катании надо повысить. Я за то, чтобы фигурное катание могло быть профессией, а не занятием на один-два года. Я уже долго в спорте, могу сказать, что это – моя профессия.

и катались долгие годы, поэтому люди за ними следили. Если бы у нас было ограничение по возрасту, это бы продвигало идею долгожительства в этом спорте, и 25-летняя фигуристка на Олимпиаде не была бы таким шоком.

Наверное, ограничение должно быть от 18 лет. Это для меня-то тяжело, а мне 25. Не представляю, каково бы мне было, будь я на 10 лет младше», — сказала Белл.

«Взбешена ли я от того, что она (Валиева) здесь? Я очень рада быть здесь, это все, что я могу сказать. Я на , это суперкруто.

Есть сайт, где можно проверить состав всех продуктов, у меня он сохранен в закладках, я там постоянно проверяю что-то. Еще пишу врачам команды, чтобы уже совсем точно проверить, что все нормально. Стараюсь постоянно быть осторожной.

Если бы я была в каком-нибудь баре, я бы, конечно, не стала пить из чужого стакана», – цитирует Белл «Чемпионат».