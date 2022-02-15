Анастасия Губанова: «Как отношусь к ситуации с Валиевой? Это меня не касается никак, ничего не могу сказать»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Анастасия Губанова, представляющая Грузию, прокомментировала выступление в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине, а также высказалась о ситуации с россиянкой Камилой Валиевой

«Очень счастлива, что хорошо откатала программу. Есть вещи, которые могла бы сделать лучше, но все нормально.

С Валиевой общалась, но это были дружеские разговоры, о жизни, например. Сегодня с ней не разговаривала.

Как отношусь к ситуации с ней? Это меня не касается никак, ничего не могу сказать», — сказала Губанова. 

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