Анастасия Губанова: «Как отношусь к ситуации с Валиевой? Это меня не касается никак, ничего не могу сказать»

Фигуристка Анастасия Губанова, представляющая Грузию, прокомментировала выступление в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине, а также высказалась о ситуации с россиянкой .

«Очень счастлива, что хорошо откатала программу. Есть вещи, которые могла бы сделать лучше, но все нормально.

С Валиевой общалась, но это были дружеские разговоры, о жизни, например. Сегодня с ней не разговаривала.

Как отношусь к ситуации с ней? Это меня не касается никак, ничего не могу сказать», — сказала Губанова.