Евгения Медведева: «У каждого могут быть свои симпатии, но я предлагаю нам всем объединиться и болеть за всех трех выдающихся спортсменок»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Евгения Медведева Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Двукратный серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева призвала поддержать российских фигуристок на Олимпийских играх в Пекине. 

Россию на Олимпиаде-2022 представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. 

«Вчера Илья Авербух сказал очень правильные слова, что мы совсем забыли о том, что Россию на Олимпиаде в женском одиночном катании представят сразу 3 фигуристки!

Я знаю, какой сложный путь был у каждой из этих девочек, знаю, что они сейчас чувствуют. Знаю, что чувствуют те, кто не попал на Олимпиаду.

У каждого могут быть свои симпатии, но я предлагаю нам всем объединиться и болеть за всех трех выдающихся спортсменок.

Они все заслуживают внимания и приехали сюда за медалями.

Я искренне болею за каждую из вас. И надеюсь, что после Игр крепко вас обниму! Вы – лучшие!» – написала Медведева. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные