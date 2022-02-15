Евгения Медведева: «У каждого могут быть свои симпатии, но я предлагаю нам всем объединиться и болеть за всех трех выдающихся спортсменок»

Двукратный серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева призвала поддержать российских фигуристок на Олимпийских играх в Пекине.

Россию на Олимпиаде-2022 представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

«Вчера Илья Авербух сказал очень правильные слова, что мы совсем забыли о том, что Россию на в женском одиночном катании представят сразу 3 фигуристки!

Я знаю, какой сложный путь был у каждой из этих девочек, знаю, что они сейчас чувствуют. Знаю, что чувствуют те, кто не попал на Олимпиаду.

У каждого могут быть свои симпатии, но я предлагаю нам всем объединиться и болеть за всех трех выдающихся спортсменок.

Они все заслуживают внимания и приехали сюда за медалями.

Я искренне болею за каждую из вас. И надеюсь, что после Игр крепко вас обниму! Вы – лучшие!» – написала Медведева.