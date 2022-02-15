Олимпийский комитет США об отмене награждения фигуристов: «Ценим намерение МОК вручить правильные медали правильным людям»

Директор по связям с общественностью Олимпийского комитета США Кейт Хартман прокомментировала решение не проводить медальную церемонию по итогам командного турнира фигуристов в Пекине-2022.

«Мы безмерно гордимся сборной США по фигурному катанию и ее историческим выступлением в командном турнире. Фигуристы не только показали лучший результат в истории, набрали наибольшее количество очков и стали первыми в трех дисциплинах, но и продолжают воплощать дух и принципы команды США.

Мы опустошены тем, что они уедут из Пекина без медалей в руках, но мы ценим намерение МОК обеспечить, чтобы правильные медали были вручены правильным людям. И будьте уверены, когда это время придет, мы отлично это отпразднуем», – приводит слова Хартман журналистка Кристин Бреннан.

«Допинговая мошенница не может выиграть золото Игр». Звезда журналистики США вещает о допинге Валиевой и кайфует от этого