Олимпийский комитет США об отмене награждения фигуристов: «Ценим намерение МОК вручить правильные медали правильным людям»

Директор по связям с общественностью Олимпийского комитета США Кейт Хартман прокомментировала решение МОК не проводить медальную церемонию по итогам командного турнира фигуристов в Пекине-2022.
«Мы безмерно гордимся сборной США по фигурному катанию и ее историческим выступлением в командном турнире. Фигуристы не только показали лучший результат в истории, набрали наибольшее количество очков и стали первыми в трех дисциплинах, но и продолжают воплощать дух и принципы команды США.
Мы опустошены тем, что они уедут из Пекина без медалей в руках, но мы ценим намерение МОК обеспечить, чтобы правильные медали были вручены правильным людям. И будьте уверены, когда это время придет, мы отлично это отпразднуем», – приводит слова Хартман журналистка Кристин Бреннан.
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