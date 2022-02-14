РУСАДА о деле Валиевой: «Проба спортсменки была доставлена в лабораторию в срок, достаточный для выполнения анализа в стандартные временные рамки»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило с заявлением в связи решением выездной панели Спортивного арбитражного суда ( ) в Пекине допустить российскую фигуристку до участия в личном турнире .

«В отношении распространяемых в СМИ сведений о задержке анализа пробы спортсменки, считаем необходимым сообщить следующее.

При планировании тестирования и осуществлении допинг-контроля РАА строго соблюдает требования Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов, в частности Международного стандарта по тестированию и расследованиям и Международного стандарта по защите частной жизни и личной информации.

Проба спортсменки, отобранная 25 декабря 2021 года, была доставлена в лабораторию в срок, достаточный для выполнения анализа в стандартные временные рамки.

После истечения сроков, предусмотренных международным стандартом, лаборатория проинформировала агентство о задержках в проведении анализов и предоставлении лабораторией отчетности ввиду очередной волны COVID-19, роста заболеваемости среди персонала лаборатории и правил карантина.

Одновременно с этим, в своих сообщениях лаборатория указывала сроки готовности результатов анализа, позволяющие получить информацию от лаборатории до конца января 2022 года, то есть до начала Олимпийских игр в Пекине. Также, в январе лаборатория проинформировала, что анализ будет выполнен в приоритетном порядке, однако заключение о неблагоприятном результате анализа было представлено 7 февраля 2022 года.

Раскрытие иных деталей, касающихся порядка проведения анализа пробы спортсменки, является недопустимым и может привести к нарушению интересов сторон, прежде всего «защищенного лица».

После получения заключения лаборатории, РАА «РУСАДА» незамедлительно приступило к процедуре обработки результатов, подготовке комплекта необходимых документов, уведомлению всех заинтересованных сторон. По запросу представителей спортсменки о проведении ускоренных слушаний по вопросу временного отстранения, РАА «РУСАДА» в максимально короткие сроки были предприняты все необходимые меры для организации и проведения слушаний независимым Дисциплинарным антидопинговым комитетом.

В настоящее время РАА «РУСАДА» продолжает обработку результатов и расследование по указанному делу, в результате чего независимым дисциплинарным органом будет дана оценка всем обстоятельствам, имеющим отношение к возможному нарушению антидопинговых правил», – говорится в заявлении.

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