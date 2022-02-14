Вайцеховская о деле Валиевой: «Наша страна понесла определенные репутационные издержки, как и клуб, в котором тренируется Камила»

Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда ( ) допустить российскую фигуристку до личного турнира Олимпиады-2022.

«Уже были прецеденты в спорте, когда пробы шести-, семи-, восьмилетней давности анализировались на новом оборудовании – и открывались совершенно неожиданные подробности.

Сама история очень тяжелая, никто от нее не выиграл.

Наша страна, безусловно, понесла определенные репутационные издержки, точно так же как клуб, в котором тренируется Валиева», – сказала Вайцеховская в стриме RT «Летучка».

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти