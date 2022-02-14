Елена Чайковская: «Дай Бог Валиевой хорошо откататься и доказать, что она сильнейшая. Но будет сложно, потому что нервы трепали ей всю неделю»

Заслуженный тренер СССР Елена Чайковская прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда ( ) допустить российскую фигуристку до личного турнира Пекина-2022.

«Замечательная, правильная новость, нечего было с самого начала устраивать эту неприличную историю. Это говорит о том, что люди разобрались и поняли, что так кататься, как Камила, на каких-то микродозах невозможно. Это действительно талант, человек от Бога, и она очень сильная. Так что все решено в ее пользу, и хорошо, что здравые головы сумели оценить ситуацию.

Дай Бог, чтобы она выдержала, не знаю, как она будет кататься. Дай Бог ей хорошо откататься и доказать, что она сильнейшая. Но это будет сделать очень сложно, потому что нервы трепали ей всю неделю, будем за нее болеть», – сказала Чайковская.