Никита Кацалапов: «Олимпиада – мечта каждого спортсмена, счастливы быть здесь. Хотим прочувствовать каждый момент»

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, поделился эмоциями от участия в Олимпийских играх в Пекине.
Сегодня танцоры на льду представили ритм-танцы. С мировым рекордом лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, Синицина и Кацалапов – вторые.
«Напряжение? Да. Волнение? Конечно. Кайф от проката? 1000 раз да!
Олимпиада – мечта каждого спортсмена. Счастливы быть здесь. Хотим прочувствовать каждый момент!
Работаем дальше», – написал Кацалапов в инстаграме.
Произвольный танец пройдет 14 февраля.