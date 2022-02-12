Никита Кацалапов: «Олимпиада – мечта каждого спортсмена, счастливы быть здесь. Хотим прочувствовать каждый момент»

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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, поделился эмоциями от участия в Олимпийских играх в Пекине. 

Сегодня танцоры на льду представили ритм-танцы. С мировым рекордом лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, Синицина и Кацалапов – вторые. 

«Напряжение? Да. Волнение? Конечно. Кайф от проката? 1000 раз да!

Олимпиада – мечта каждого спортсмена. Счастливы быть здесь. Хотим прочувствовать каждый момент!

Работаем дальше», – написал Кацалапов в инстаграме. 

Произвольный танец пройдет 14 февраля. 

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