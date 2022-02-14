Результаты произвольного танца в фигурном катании на Олимпиаде-2022: Пападакис и Сизерон победили, Синицина и Кацалапов 2-е

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли произвольный танец на Олимпийских играх в Пекине, россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли 2-е место.
Пекин, Китай
Танцы на льду
Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 136,15
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 131,66
3. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США) – 130,89
4. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 130,63
5. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 124,37
6. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 121,41
7. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 121,26
8. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 120,98
9. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 115,19
10. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 115,16
11. Лоуренс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 113,81
12. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 111,01
13. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 108,43
14. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 108,16
15. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 105,65
16. Тина Гарабедян – Симон Прю-Сенекаль (Армения) – 101,16
17. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 101,10
18. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 97,34
19. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 95,25
20. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 96,99