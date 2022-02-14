Результаты произвольного танца в фигурном катании на Олимпиаде-2022: Пападакис и Сизерон победили, Синицина и Кацалапов 2-е

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Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли произвольный танец на Олимпийских играх в Пекине, россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли 2-е место.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Танцы на льду

Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 136,15

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 131,66

3. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США) – 130,89

4. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 130,63

5. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 124,37

6. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 121,41

7. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 121,26

8. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 120,98

9. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 115,19

10. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 115,16

11. Лоуренс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 113,81

12. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай) – 111,01

13. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 108,43

14. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 108,16

15. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 105,65

16. Тина Гарабедян – Симон Прю-Сенекаль (Армения) – 101,16

17. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 101,10

18. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 97,34

19. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 95,25

20. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 96,99

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