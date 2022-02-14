Марк Адамс: «Если Валиеву допустят, это не будет означать, что она не замешана в допинге. Если примут решение, что ей нельзя соревноваться – не значит, что признана виновной»

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета ( ) Марк Адамс заявил, что организация не считает Олимпийский комитет России (ОКР) виновным в ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой, сданная в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин.

8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение.

МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию на решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой. Решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля.

«Если Валиевой разрешить участвовать в соревнованиях, это не будет означать, что она не замешана в допинге. Если CAS примет решение, что ей нельзя соревноваться, то это также не будет означать, что она признана виновной.

Нужно внести ясность. Мы должны подождать завершения процесса. Напомню: всего 15 лет. Мы все уважительно относимся к закону, поэтому важно избегать домыслов и спекуляций.

Чистые спортсмены должны продолжать верить в систему. Система работает медленно, также юриспруденция работает медленно.

Награждение? Другие команды также ждут церемонии, не только Валиева. Мы все ждем окончания процесса», – сказал Адамс на брифинге.

Ждем решения по Валиевой, его объявят сегодня в 9:00, заседание длилось 7 часов. Онлайн. Live