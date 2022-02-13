Препарат от мигрени ломеризин может приводить к образованию в организме метаболитов триметазидина (RT)

Теги сборная России допинг МОК ISU Олимпийская сборная России РУСАДА CAS Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Разрешенный в спорте препарат от мигрени ломеризин может приводить к образованию в организме метаболитов триметазидина. 

Об этом сообщает RT со ссылкой на документы Всемирного антидопингового агентства (WADA). 

Если допинг-проба спортсмена дала положительный результат на триметазидин, обнаружившая его лаборатория должна убедиться, что в организме также есть следы присутствия ломеризина.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, сданная в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин. 

8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение.

Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию на решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.

Сейчас на Олимпийских играх в Пекине проходит онлайн-заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой.

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