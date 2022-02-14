Почетный глава ОКР Смирнов о деле Валиевой: «Все это напоминает заранее спланированную акцию, направленную на то, чтобы дискредитировать наших спортсменов»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов высказался о ситуации с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой.
«Что произошло, во всем надо разобраться. И сколько было наказано спортсменов и сколько оправдано. А как все это вернуть?
Возникает целый ряд вопросов, почему такое могло произойти в виде спорта, где допинг вообще не характерен как явление.
Почему лаборатория стокгольмская так долго задерживала результаты и пробы? Все это очень напоминает заранее спланированную акцию, направленную на то, чтобы дискредитировать спортсменов нашей страны.
Кому-то очень не нравятся такие яркие, блестящие выступления. От этого, конечно, страдает мировой спорт в первую очередь», – сказал Смирнов.
Валиева все-таки готовится к личному турниру Олимпиады: катает под присмотром Тутберидзе, у нее уже есть стартовый номер