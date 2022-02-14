«Мы хорошо знаем спортсменку и уверены в ее честности». Комиссия спортсменов ФФКР выступила с открытым письмом в поддержку Валиевой

Комиссия спортсменов Федерации фигурного катания России (ФФКР) выступила с открытым письмом в поддержку фигуристки .

«На протяжении ряда лет мы вместе с Камилой в сборной команде, мы хорошо знаем спортсменку и уверены в честности Камилы Валиевой – талантливой фигуристки, которая добивалась и будет добиваться медалей самых высоких достоинств благодаря уникальному сочетанию природного таланта, трудоспособности, любви и преданности делу.

Все спортсмены ФФКР придерживаются принципов честной борьбы, чистоты спорта, нулевой терпимости к допингу. Все наши фигуристы постоянно тестируются антидопинговыми службами, сдают множество тестов, как во время стартов, так и вне соревнований.

На Олимпиаде в Пекине, к большому сожалению, Камила попала в очень непростую ситуацию, сложившуюся при сомнительных обстоятельствах.

Мы очень надеемся на честное разбирательство в случае с Камилой и на положительный исход этого дела. Желаем Камиле терпения в этой сложной ситуации #камиламыстобой», – говорится в письме, которое подписал председатель комиссии спортсменов ФФКР Джонатан Гурейро.

Ждем решения по Валиевой, его объявят сегодня после 8:00, заседание длилось 7 часов. Онлайн. Live