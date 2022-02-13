Валиева получила 26-й стартовый номер после жеребьевки короткой программы на Олимпиаде, Трусова – 28-й, Щербакова – 29-й

На Олимпиаде-2022 в Пекине прошла жеребьевка женской короткой программы в фигурном катании.

Россиянка Камила Валиева получила 26-й стартовый номер, Александра Трусова – 28-й, Анна Щербакова – 29-й. Всего на короткую программу, которая пройдет 15 февраля, заявлены 30 спортсменок. Последней выступит японка Каори Сакамото.

Сегодня также состоится заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой, которая в декабре сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Решение о ее участии в соревнованиях должно быть принято 14 февраля.

Валиева защищается от допинг-обвинений: суд – в воскресенье, решение – в понедельник. Онлайн. Live