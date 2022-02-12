Валиева и Щербакова вышли на тренировку на Олимпиаде-2022 в Пекине, у Трусовой – выходной

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Российские фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова проводят тренировку на льду на Олимпиаде-2022 в Пекине. 

У третьей российской участницы Олимпийских игр – Александры Трусовой – сегодня выходной. На льду присутствуют тренеры Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков

Короткая программа женщин на Олимпийских играх пройдет 15 февраля. 

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