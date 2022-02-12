Валиева и Щербакова вышли на тренировку на Олимпиаде-2022 в Пекине, у Трусовой – выходной

Российские фигуристки и проводят тренировку на льду на Олимпиаде-2022 в Пекине.

У третьей российской участницы Олимпийских игр – – сегодня выходной. На льду присутствуют тренеры , и .

Короткая программа женщин на Олимпийских играх пройдет 15 февраля.

Утонули в потоке новостей о Валиевой и до сих пор не собрали полную картину? Все самое важное – в этом тексте

Главное фото Олимпиады: одинокая Валиева прячется в капюшоне под огнем медиа