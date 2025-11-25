12

«Ссоримся редко, и это очень больно. Воспринимаем все близко к сердцу». Степанова и Букин о конфликтах в паре

Александра Степанова и Иван Букин: избегаем ссор, для нас это болезненно.

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин рассказали, что стараются не ссориться, так как тяжело переживают любые конфликты в паре. 

– Конфликты на льду у вас 100% бывают, как вы их решаете?

Букин: Ну я душка просто! Можете верить, можете – нет, мы очень часто отвечаем на этот вопрос. Но это искренняя правда – мы ссоримся крайне редко.

Степанова: Мне кажется, никто нас так не знает хорошо, как мы с Ванькой друг друга. Это удивительно для меня. И с каждым годом я поражаюсь все больше, насколько Ваня в какой-то момент может подобрать именно то слово, которое никто, кроме него, не найдет.

Но мы и правда стараемся избегать мелких стычек. Не знаю, воспитали нас так с детства. Просто в какой-то момент я поняла и Ванька понял, что если как-то ругаться или что-то нехорошее сказать, то нас это задевает очень сильно.

Мы с детства вместе и друг другу очень сильно близки. Когда ты говоришь какую-то глупость на эмоциях, это очень сильно задевает. И потом это не сотрешь, поэтому мы стараемся такого избегать.

Когда по дурости что-то не получилось или кто-то с чем-то не согласен, это такая абсолютно идиотская ситуация для того, чтобы поругаться, это прямо глупость для нас. Потому что мы знаем, как мы воспринимаем какие-то такие ссоры.

Мы воспринимаем любые конфликты очень близко к сердцу. За три года, Саша Жулин не даст соврать, он только один раз видел, как мы поссорились. Это бывает так редко и так больно – мы очень долго отходим. Наше примирение не похоже на то, как происходит, по моим наблюдениям, у других пар, оно совершенно иное. Вот такие мы.

– Можете по нескольку дней не разговаривать друг с другом после ссоры?

Букин: Наверное, да.

Степанова: Дня два максимум. Для меня это, если честно, конец света. У меня все внутри сгорает...

Букин: Из-за этого мы и стараемся никогда не переходить границы.

Степанова: Потому что это очень для нас близко к сердцу.

Букин: Лучше просто отъехать, если ты что-то не понимаешь, отшутиться или как-то перевести тему...

Степанова: Но никогда не ругаться. Если что-то затаил, то можно потом сказать как-то более-менее в мягкой форме: «Давай так не будем делать», например. Как-то мы так выросли.

Хорошо это или плохо – может быть, в какой-то момент это не очень хорошо, что мы так долго отходим, наверное. Иногда проще выплеснуть эмоции, поругаться, помириться и дальше поехать работать – у нас же останавливается работа из-за этого.

Букин: Нам просто лучше не ссориться.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
