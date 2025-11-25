«Все хорошо у тебя, Лен? Покажи мне, где побои у тебя». Мама Костылевой записала видео с фигуристкой после заявлений Плющенко

Мама Елены Костылевой записала видео с дочерью после заявлений Плющенко.

Ирина Костылева , мама фигуристки Елены Костылевой , опубликовала видео, на котором просит дочь показать, где у нее побои. Видео размещено в чате телеграм-канала Костылевой.

Ранее журналист Владислав Жуков в телеграм-канале «Лапидарность» сообщил , что, по его информации, к фигуристке вчера была применена физическая сила: «Сейчас этим инцидентом занимаются компетентные органы. Девочка попросила защиты у тренерского состава школы, так как ее папа Валерий в этот момент находился в отъезде».

Тренер Евгений Плющенко сегодня заявил , что мама Костылевой состоит на учете в органах опеки из-за жестокого обращения с ребенком.

На видео – диалог фигуристки и ее мамы:

Ирина: Вот комната Лены. Ленусек, ты что делаешь сейчас?

Елена: Не надо меня снимать.

Ирина: Почему не надо меня снимать? Ты же меня снимаешь. Все нормально у тебя, Лен?

Елена: Ты меня тоже снимаешь.

Ирина: Лен, у тебя все хорошо?

Елена: Я не буду ничего говорить.

Ирина: Лен, зайди в «Лапидарность». Там такие вещи пишут про тебя и про меня. Покажи мне, пожалуйста, где у тебя побои, Лен? И где папа находится рядом с Леной, а маму увезли в полицию?

Покажи мне побои на тебе, Лен?

Елена: Вот, там поцарапано... Не надо меня, пожалуйста, снимать.

Ирина: Почему?

Елена: Потому что я не хочу.

Ирина: Все хорошо у тебя, Лен? Что ты сейчас делаешь?

