Видео
176

«Все хорошо у тебя, Лен? Покажи мне, где побои у тебя». Мама Костылевой записала видео с фигуристкой после заявлений Плющенко

Мама Елены Костылевой записала видео с дочерью после заявлений Плющенко.

Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой, опубликовала видео, на котором просит дочь показать, где у нее побои. Видео размещено в чате телеграм-канала Костылевой.

Ранее журналист Владислав Жуков в телеграм-канале «Лапидарность» сообщил, что, по его информации, к фигуристке вчера была применена физическая сила: «Сейчас этим инцидентом занимаются компетентные органы. Девочка попросила защиты у тренерского состава школы, так как ее папа Валерий в этот момент находился в отъезде». 

Тренер Евгений Плющенко сегодня заявил, что мама Костылевой состоит на учете в органах опеки из-за жестокого обращения с ребенком.

На видео – диалог фигуристки и ее мамы: 

Ирина: Вот комната Лены. Ленусек, ты что делаешь сейчас?

Елена: Не надо меня снимать.

Ирина: Почему не надо меня снимать? Ты же меня снимаешь. Все нормально у тебя, Лен?

Елена: Ты меня тоже снимаешь.

Ирина: Лен, у тебя все хорошо? 

Елена: Я не буду ничего говорить.

Ирина: Лен, зайди в «Лапидарность». Там такие вещи пишут про тебя и про меня. Покажи мне, пожалуйста, где у тебя побои, Лен? И где папа находится рядом с Леной, а маму увезли в полицию?

Покажи мне побои на тебе, Лен?

Елена: Вот, там поцарапано... Не надо меня, пожалуйста, снимать.

Ирина: Почему?

Елена: Потому что я не хочу.

Ирина: Все хорошо у тебя, Лен? Что ты сейчас делаешь?

Что за война у Плющенко и мамы Иры? Объясняем доступно

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Ирины Костылевой
видео
Елена Костылева
Ирина Костылева
женское катание
logoАкадемия Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Что за война у Плющенко и мамы Иры? Объясняем доступно
25 ноября, 17:55
Журналист Жуков: «По моей информации, вчера к Лене Костылевой была применена физическая сила. Инцидентом занимаются компетентные органы»
25 ноября, 12:37
Евгений Плющенко: «У Костылевой есть прекрасный папа, который работает в Академии. Он не раз приходил к нам с Леной с просьбой убрать от них маму»
25 ноября, 10:06
Главные новости
Евгений Плющенко: «Лена Костылева и ее папа попросили ограничить доступ мамы на территорию Академии»
вчера, 20:18
Тамара Москвина исполнит роль черепахи Тортиллы в шоу Ильи Авербуха «Буратино»
вчера, 19:01
МОК допустил Аделию Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпиаде-2026
вчера, 18:46
Мать фигуристки Костылевой: «Меня вчера выселили с территории «Ангелов Плющенко». Я была к этому готова, так как угрозы выселения были весь год»
вчера, 16:07
Василиса Григорьева: «Мне провели небольшую операцию на ноге. Неделю я уже в больнице, и ближайшие 7-10 дней после выписки я тренироваться не буду»
вчера, 15:08
Кубок Санкт-Петербурга. Финал. Гущина выиграла короткую программу, Овчинникова – 2-я, Фурсова – 3-я
вчера, 13:52
Кубок Санкт-Петербурга. Финал. Ветлугин выиграл короткую программу, Соловьев – 2-й, Угожаев – 3-й
вчера, 13:46
Дарья Садкова: «Деньги, которые я сама зарабатываю, трачу на репетиторов, какие-то другие личные потребности. Или же помогаю родителям»
вчера, 11:23
Акатьева о здоровье: «Все время то одно, то другое в правой ноге появляется. Боль можно терпеть, но она неприятная, мешает жить»
вчера, 11:10
Софья Акатьева: «Не думала, что поеду на этап в Омске, но решили, что форма позволяет. Для меня это был важный старт – выйти, попробовать себя»
вчера, 11:03
Ко всем новостям
Последние новости
Tallinn Trophy. Петрыкина, Эверхардт, Тальегард, Кучвальская, Эндрюс, Кайзер выйдут на лед с короткими программами
26 ноября, 22:00
Tallinn Trophy. Александр Селевко, Риццо, Наумов, Леванди, Капейкис, Марсак выступят с короткими программами
26 ноября, 21:47
Тарасова о слезах у российских фигуристок: «Бывает, что девочки плачут, но у нас так принято»
26 ноября, 19:56
Мария Мазур на вопрос о любимых программах: «Все программы Плющенко!»
25 ноября, 12:20
Светлана Журова: «Карьера Туктамышевой – пример того, что долгая спортивная жизнь в фигурном катании возможна»
24 ноября, 17:52
Татьяна Тарасова: «Смерть Никиты Симоняна – потеря для нашего спорта, ведь это легенда. Я думаю, в «Спартаке» подумают над тем, чтобы назвать спортивный объект в его честь»
24 ноября, 09:35
«Добавлять эмоции, усиливать образы – над этим будем работать к чемпионату России». Щербакова и Гончаров после бронзы на Гран-при в Омске
23 ноября, 09:50
Тарасова о состоянии здоровья: «Нога болит, но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи»
23 ноября, 06:34
Кубок Варшавы. Стеллато-Дудек и Дешам победили, Вайпан-Ло и Дигби – 2-е, Макбет и Паркман – 3-и
22 ноября, 20:53
Кубок Варшавы. Самойлов победил, Бричги – 2-й, Амми – 3-й
21 ноября, 20:22