«Все хорошо у тебя, Лен? Покажи мне, где побои у тебя». Мама Костылевой записала видео с фигуристкой после заявлений Плющенко
Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой, опубликовала видео, на котором просит дочь показать, где у нее побои. Видео размещено в чате телеграм-канала Костылевой.
Ранее журналист Владислав Жуков в телеграм-канале «Лапидарность» сообщил, что, по его информации, к фигуристке вчера была применена физическая сила: «Сейчас этим инцидентом занимаются компетентные органы. Девочка попросила защиты у тренерского состава школы, так как ее папа Валерий в этот момент находился в отъезде».
Тренер Евгений Плющенко сегодня заявил, что мама Костылевой состоит на учете в органах опеки из-за жестокого обращения с ребенком.
На видео – диалог фигуристки и ее мамы:
Ирина: Вот комната Лены. Ленусек, ты что делаешь сейчас?
Елена: Не надо меня снимать.
Ирина: Почему не надо меня снимать? Ты же меня снимаешь. Все нормально у тебя, Лен?
Елена: Ты меня тоже снимаешь.
Ирина: Лен, у тебя все хорошо?
Елена: Я не буду ничего говорить.
Ирина: Лен, зайди в «Лапидарность». Там такие вещи пишут про тебя и про меня. Покажи мне, пожалуйста, где у тебя побои, Лен? И где папа находится рядом с Леной, а маму увезли в полицию?
Покажи мне побои на тебе, Лен?
Елена: Вот, там поцарапано... Не надо меня, пожалуйста, снимать.
Ирина: Почему?
Елена: Потому что я не хочу.
Ирина: Все хорошо у тебя, Лен? Что ты сейчас делаешь?