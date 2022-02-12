Российские фигуристки и сегодня провели тренировку на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Валиева в прогоне короткой программы упала с тройного акселя, а также сделала каскады тройной флип – тройной тулуп и тройной лутц – тройной тулуп.

Вне проката она несколько раз исполнила тройной аксель без падений, а также прыгнула каскады четверной тулуп – тройной тулуп и четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов.

Щербакова исполнила произвольную программу без четверных прыжков: в прогоне были тройной лутц, тройной флип, тройной флип – тройной тулуп, двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной риттбергер, тройной флип – ойлер – тройной сальхов и тройной лутц.

Вне проката Щербакова прыгнула четверной флип.

Короткая программа у женщин пройдет 15 февраля, произвольная – 17-го.