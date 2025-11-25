«Приняли для себя решение, что идем к следующей Олимпиаде». Степанова и Букин намерены продолжать карьеру до 2030 года

Фигуристы Степанова и Букин намерены продолжать карьеру до Олимпиады-2030.

Призеры чемпионатов Европы в танцах на льду, четырехкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин объявили, что планируют соревноваться до следующих Олимпийских игр.

Степанова и Букин не получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU ) и не смогли принять участие в отборочном турнире на Игры-2026.

– Как справились с недопуском? Думали ли о завершении карьеры?

Степанова: У нас было очень много вопросов, когда мы узнали. И причины происходящего мы так и не узнали.

Букин: Да, это уже не в первый раз, когда нас не допускают до Олимпиады, в нашей карьере, к сожалению. На ваш вопрос о завершении нашей карьеры могу ответить точно: такое не обсуждалось и близко! Мы думали, что делать, как в этой ситуации начать работать.

Степанова: Да, мы думали, как нам правильно начать сезон, делать ли паузу или нет. Предыдущий мы закончили раньше, чтобы поставить интересные программы, придумать новые элементы для олимпийского сезона.

Не хочу говорить, что какие-то старты не важны, а только Олимпиада важна, нет. Все старты для нас важны, ко всем нужно готовиться, проделать огромную работу, но когда у тебя есть стимул и запал на Олимпийские игры, то, конечно, это ни с чем не сравнится.

Когда эта новость случилась, мы не думали заканчивать карьеру! После того как мы поменяли тренерский штаб и перешли к Александру Жулину, мы, конечно, обсуждали вместе наше будущее, и понимали, что эта Олимпиада и весь следующий сезон – это не последний наш цикл.

Мы скорее думали, когда нам начать, делать ли чуть побольше паузу. В конечном итоге поняли: если мы сейчас дадим себе слабину, себе больше отдыха непонятно для чего, чтобы мы такие бедные приходили в себя – то это бред! Нужно встретиться, поговорить и начать работать не откладывая, не давая себе каких-то послаблений.

Было тяжело. Был миллион вопросов, на которые нет ответов до сих пор. И по первому случаю нет ответов. Мы выступали на Олимпиаде в 2022 году, и сейчас мы опять не выступаем. И никто не говорит причину – это странно. Каких-то нехороших или противоречащих спорту историй у нас нет.

– Большое уважение вызывает то, что вы записали видеообращение к ISU, хоть это и не дало желаемого результата...



Букин: Мы хотели быть услышанными, но в глубине души понимали, что это не даст результата.

Степанова: Надежда была, конечно, но мы понимали, что в такой ситуации, наверное, это все бесполезно. Однако сидеть и молчать мы тоже не могли, это правда. Мы очень много разговаривали вдвоем и с тренерами. Сидеть просто и молчать мы просто не смогли.

– Я правильно понимаю, что вы намерены оставаться и бороться за следующую Олимпиаду в 2030 году?

Букин: Да, мы планируем возвращаться на международную арену, как только нас допустят. Мы приняли для себя решение, что идем к следующей Олимпиаде. Мы хотим совершенствоваться и работать!

Судьи утверждают, что Степанова и Букин – лучшие в наших танцах. Это действительно так?