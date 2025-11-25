64

«Не хочу ловить косые взгляды, просто потому что я русский». Александр Жулин не поедет на Олимпиаду-2026

Жулин не поедет на Игры: не хочу ловить косые взгляды, просто потому что я русский.

Заслуженный тренер России Александр Жулин сообщил, что не собирается на Олимпиаду-2026.

Игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

«Планирую ли я поехать на Олимпиаду в Италию? Нет, у меня никогда не было большого желания. Большие соревнования я с удовольствием смотрю, но дома. Не вижу смысла что-то менять и куда-то ехать.

Я еще и свою нервную систему травмирую, когда попытаюсь куда-то выехать. Не хочу ловить косые взгляды, просто потому что я русский человек. Когда все нормализуется, тогда с радостью поеду», – сказал Жулин.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
