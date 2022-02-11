Валиева на тренировке упала с четверного тулупа, Щербакова – с четверного флипа, Трусова допустила падение на кваде и сделала три «бабочки»

Российские фигуристки , и провели очередную тренировку на Олимпийских играх в Пекине.

Щербакова в прокате произвольной программы упала с четверного флипа, далее исполнила каскад тройной флип – тройной тулуп, два двойных акселя, каскады тройной лутц – тройной риттбергер и тройной флип – ойлер – тройной сальхов, сольный тройной лутц.

Трусова начала программу с чистого четверного флипа. На четверном сальхове получилась «бабочка», четверной тулуп выехала в «тройку». На четверном лутце допустила падение. Далее дважды пыталась исполнить четверной лутц, но обе попытки не удались – были исполнены только два оборота.

Валиева чисто исполнила четверной сальхов и тройной аксель. Далее упала на четверном тулупе и тройном флипе. Последним элементов в прогоне был исполнен каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов.

Валиева покидала тренировку, закрыв лицо кофтой. В микст-зоне журналист Daily Mail спросил ее о допинге