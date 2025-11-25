Татьяна Тарасова: «Степанова и Букин в прекрасной форме, хорошо выступают. Я только за, чтобы они катались дальше и выступали на Олимпиаде»
Татьяна Тарасова: я только за, чтобы Степанова и Букин катались до Игр-2030.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о решении Александры Степановой и Ивана Букина остаться в спорте на еще один олимпийский цикл.
Степановой сейчас 30 лет, Букину – 32. Они являются пятикратными призерами чемпионатов Европы и четырехкратными чемпионами России в танцах на льду.
«А почему ребята не смогут кататься еще четыре года и бороться за медали на Олимпиаде? В танцах на льду Олимпиаду выигрывают после 30 лет в среднем. Они в прекрасной физической форме, хорошо выступают. Я только за, чтобы они катались дальше и выступали на Олимпиаде», – сказала Тарасова.
Судьи утверждают, что Степанова и Букин – лучшие в наших танцах. Это действительно так?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
