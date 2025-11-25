  • Спортс
Лазарев, Федотов, Костылева, Дзепка, Стрельцова, Шешелева и Карнаухов, Малеина и Самохин примут участие в Кубке Первого канала среди юниоров

Костылева, Дзепка, Лазарев, Федотов выступят на юниорском Кубке Первого канала.

Стал известен состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию среди юниоров. Турнир пройдет 6 декабря в Калуге.

По регламенту в Кубке Первого канала принимают участие три команды, составленные из сильнейших юниоров. Соревнования проводятся только в произвольной программе в одиночном катании, парном катании, а также в танцах на льду. 

К участию в соревнованиях приглашаются спортсмены-одиночники, занявшие 1-6 место, а также пары и танцевальные дуэты, занявшие 1-3 место в общем зачете (рейтинге) по итогам проведения всероссийских соревнований (Гран-при России среди юниоров) в октябре-ноябре. 

В случае, если кто-то из спортсменов не сможет принять участие в турнире, к участию приглашается следующий спортсмен или пара в рейтинге. 

Т-Банк Кубок Первого канала среди юниоров

Состав участников

Девушки: София Дзепка, Елена Костылева, Софья Смагина, Виктория Стрельцова, Лидия Плескачева, Агата Петрова.

Запасные: Маргарита Базылюк, Диана Мильто.

Юноши: Лев Лазарев, Арсений Федотов, Герман Ленков, Алдар Самбуев, Роман Хамзин, Глеб Ковтун.

Запасные: Александр Семков, Марк Лукин.

Пары: Полина Шешелева – Егор Карнаухов, Зоя Ковязина – Артемий Мохов, Кира Доможирова – Илья Вегера.

Запасные: Таисия Гусева – Даниил Овчинников, Полина Сажина – Алексей Белкин.

Танцы на льду: Елизавета Малеина – Матвей Самохин, Мария Фефелова – Артем Валов, Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин.

Запасные: Зоя Пестова – Сергей Лагутов, Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
Кубок Первого канала по фигурному катанию
