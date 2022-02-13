Сергей Розанов – Валиевой: «Камила, нужно выстоять! Знаю точно, допинг – не про тебя»

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Сергей Розанов, бывший тренер группы Этери Тутберидзе, обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой, получившей положительный допинг-тест.

«Камила, нужно выстоять! С 7 лет знаю тебя – падала и поднималась, мы все с тобой! Знаю точно, допинг – это не про тебя!

Сдулись с запада те, кто тебе мог противостоять», – написал Розанов.

В сторис Розанов отметил аккаунты Валиевой и Тутберидзе.

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