Юрист Анна Анцелиович о судье Бенце, который будет рассматривать дело Валиевой: «В его практике бывали случаи, когда он вставал на сторону атлета»

Экс-исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА, юрист Анна Анцелиович рассказала об американском арбитре Джеффри Бенце, который будет рассматривать дело российской фигуристки в Спортивном арбитражном суде ( ).

«Из всех троих Джеффри Бенц самый опытный в антидопинговых делах. Считается, что он не то чтобы благоволит спортсменам, а просто бывали случаи в его практике, когда он вставал на сторону атлета. Бенц исходит из конкретных обстоятельств дел. Он опытный, и у него много хороших дел.

Не думаю, что он будет необъективным. Вопрос объективности и беспристрастности очень важен для англосаксонских юристов. У них есть свои кодексы. Как только есть подозрение о том, что ты нарушаешь кодекс беспристрастности и объективности, то тебя незамедлительно исключают. Бенцу намного выгоднее быть таким, чем политически мотивированным. Не думаю, что в этом есть опасность.

Среди арбитров CAS нет российских специалистов. И их бы в любом случае не могли бы назначить. В силу того, что антидопинговые дела построены на Антидопинговом кодексе разрабатывавшемся англосаксонскими юристами, вся система лучше понятна для англо-американских юристов. Именно поэтому в подобных делах присутствуют специалисты из этих регионов», – сказала Анцелиович.

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